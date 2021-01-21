У районі урядового кварталу сталося одразу 4 ДТП.

Станом на 9 ранку 21 січня низка ключових доріг Києва перевантажена. Як свідчать дані карт Google, важка ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

Затори на мостах у Києві

Цього ранку сильних заторів на мостах через Дніпро не спостерігається, хоча транспорт і рухається із затримкою. Затор утворився на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом, у напрямку правого берега. Аналогічна ситуація склалася на Русанівському мосту, перед мостом Метро. На Південному мосту ведуться дорожні роботи. Перед південним мостом також виник затор.

Затори на Лівому березі Києва

На Лівому березі затори виникли в районі станцій метро "Лівобережна", "Дарниця" та "Чернігівська". У районі "Чернігівської" сталося два ДТП. Рух також ускладнено на Дарницькій площі.

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Затори на правому березі Києва

Затори тягнуться вздовж Дніпра: вулицею Набережно-Рибальською і Набережно-Хрещатицькою, а також Набережним шосе. Проїзд через Поділ також ускладнений. На вулиці Новокостянтинівській - ДТП і великий затор.

Великі затори виникли на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка.

Проблеми з рухом спостерігаються при в'їзді до Києва зі сторони Софіївської Борщагівки та Вишневого. На окружній дорозі виникли великі затори.

На проспекті Перемоги затор утворився між станціями метро "Житомирська" та "Берестейська". Ще один затор розтягнувся на ділянці від КПІ і продовжився на бульварі Тараса Шевченка.

У центрі Києва Затори виникли на вулиці Січових Стрільців та Великій Житомирській.

У районі урядового кварталу сталося відразу 4 ДТП - на вулицях Шовковичній та Інститутській.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: Дмитро Захаров