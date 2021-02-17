Також уряд затвердив обсяги бюджетних коштів на ці цілі коштом спеціального фонду держбюджету.

Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на 2021 рік.

Постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Також постанова затверджує обсяги бюджетних коштів на ці цілі за рахунок спеціального фонду держбюджету.

Згідно з пояснювальною запискою, на розвиток мережі автомобільних доріг за рахунок коштів дорожнього фонду у складі спецфонду бюджету у 2021 році передбачено 31 млрд грн, з яких 23,3 млрд грн планується направити на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

Що цьому передувало

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тис.км автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тис. км більше, ніж було заплановано на 2020 рік.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, яким спрощується порядок отримання права на виконання дорожньо-будівельних робіт.

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Автор: Павло Степанець