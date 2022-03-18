Президент України Володимир Зеленський вважає, що усі європейці мають заблокувати порти для РФ, щоб російські комерційні судна йшли за їхнім військовим кораблем.
Про це глава держави сказав у відеозверненні.
Він подякував усім громадським ініціативам з різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств.
"Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації", - зазначив Зеленський.
На його думку, якщо не зупинити Росію зараз і не покарати її, то інші агресори у світі почнуть інші війни.
"Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди. Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку і не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи "Ашан", - наголосив Зеленський.
Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.