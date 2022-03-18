Президент наголосив, що усі західні компанії мають піти з російського ринку і "не прикривати дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров та воєнні злочини".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що усі європейці мають заблокувати порти для РФ, щоб російські комерційні судна йшли за їхнім військовим кораблем.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

Він подякував усім громадським ініціативам з різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств.

"Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації", - зазначив Зеленський.

На його думку, якщо не зупинити Росію зараз і не покарати її, то інші агресори у світі почнуть інші війни.

"Діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди. Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку і не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи "Ашан", - наголосив Зеленський.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.

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