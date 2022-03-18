За словами президента, кожен представник держави працює для цього 24/7.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відбудує все і стане повноправним членом Євросоюзу.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Президент наголосив, що несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора.

Водночас глава держави зазначив: що б не сталося з РФ, це не втішить українців, не воскресить загиблих, не відновить міста та не залікує душевну рану, "яка залишиться з нами назавжди".

"Ми відбудуємо все - я не маю сумнівів у цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС - кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох - без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський розповів, коли чекатиме відповідь на заявку України на вступ до ЄС.

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