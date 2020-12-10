Журналісти знайшли й відповідь на запитання, чому потяги не можна повністю опалювати електрикою.

Днями у мережі показали відео, на якому провідник одного з потягів "Укрзалізниці" прямісінько на пероні рубає дрова, щоб прогріти вагон.

Однак постає питання: чому українська залізниця в еру гіперлупів і роботів продовжує "жити в Середньовіччі"? Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожУкрзалізниця відновила продаж квитків до міст "червоної зони""Перед поїздкою іноді, перед тим, як ми підключимо 3 тисячі Вольт, нам потрібно якось нагріти воду... В основному провідникам видають дрова та вугілля", - розповів керівник первинного осередку ВПЗУ локомотивного депо "Дарниця" Олександр Скиба.

Журналісти знайшли й відповідь на запитання, чому потяги не можна опалювати електрикою: річ у тім, що з 19 тис. км залізничної мережі електрифіковано лише 9,5 тис.

"Тож провідникам залишається лише брати до рук сокиру й рубати дрова", - підсумували "Секретні матеріали".

Відео, як провідник рубає дрова на пероні

Раніше у мережі поширили відео, на якому можна побачити, як провідник рубає дрова прямо біля вагона на пероні станції. Нарубані дрова він заносить у вагон. Як уточнив автор відео в коментарях, воно було знято в Одесі.

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Автор: Ольга Робейко