За інформацією автора відео, воно було знято на пероні одеського вокзалу.

Провідникам українських поїздів періодично доводиться самостійно заготовлювати дрова для опалення вагонів.

Про це свідчить відео, опубліковане напередодні одним з користувачів Facebook. На ньому можна побачити, як співробітник поїзної бригади рубає дрова прямо біля вагона на пероні станції. Нарубані дрова він заносить у вагон.

Як уточнив автор відео в коментарях, воно було знято в Одесі.

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"Ось воно 21 століття в Україні. Не нарубаєш - не поїдеш", - йдеться у підписі до відео.

При цьому автор нагадав про досить високі зарплати керівництва Міністерства інфраструктури та"Укрзалізниці".

У коментарях інші користувачі нагадали про "реформу" від УЗ, в рамках якої планується заміна кольору розмальовки пасажирських вагонів.

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Автор: Юрій Годован