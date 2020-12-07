Провідникам українських поїздів періодично доводиться самостійно заготовлювати дрова для опалення вагонів.
Про це свідчить відео, опубліковане напередодні одним з користувачів Facebook. На ньому можна побачити, як співробітник поїзної бригади рубає дрова прямо біля вагона на пероні станції. Нарубані дрова він заносить у вагон.
Як уточнив автор відео в коментарях, воно було знято в Одесі.
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"Ось воно 21 століття в Україні. Не нарубаєш - не поїдеш", - йдеться у підписі до відео.
При цьому автор нагадав про досить високі зарплати керівництва Міністерства інфраструктури та"Укрзалізниці".
У коментарях інші користувачі нагадали про "реформу" від УЗ, в рамках якої планується заміна кольору розмальовки пасажирських вагонів.
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