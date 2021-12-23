З весни аеротаксі почне курсувати за напрямками Одеса-Київ та Київ-Одеса.

Відтепер у будь-який час дістатися з Києва до Одеси за дві години, не перевищуючи дозволеної швидкості, стало цілком можливим.

Про це розповідається у сюжеті на 2+2.

Те, що колись було із розряду фантастики стало цілком можливим завдяки одній з українських нових розробок – літаку V-24. В Україні з’явилось перше аеротаксі і його послугами тепер може скористатися кожен охочий.

Літак української розробки V-24 двомоторний та має чотири посадкові місця. Він здатен розвивати швидкість до 300 км/год та без дозаправок може пролетіти 1350 кілометрів.

З весни цей літак почне курсувати за напрямками Одеса-Київ та Київ-Одеса. Коштуватиме політ у обидва кінці від 300 до 400 доларів. Якщо вітчизняне аеротаксі буде мати попит, то згодом обіцяють відкрити і нові напрямки для польотів.

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Його власники запевняють у тому, що це дуже зручно, швидко і безпечно. Також вони надають гарантії безпеки та стверджують, що на відміну від великих літаків, їхні повітряні судна ніколи не зазнають катастрофи. Крім цього вони обладнані спеціальним парашутом на випадок аварії.

Як повідомляв УНІАН, літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році.