Кошти підуть на ремонт ділянок траси M-05 в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання "Укравтодору" 190 млн євро на реконструкцію автодороги Київ-Одеса.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Читайте такожЗеленський анонсував глобальне будівництво доріг і мостів до кінця року

"Транш надається в рамках пакету фінансування загальним обсягом 450 млн євро і призначається для поліпшення техніко-експлуатаційного стану ділянок автодороги М-05 Київ-Одеса в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях",- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виділення нового траншу стало можливим завдяки прогресу, досягнутому "Укравтодором" в перегляді систем управління агентством з метою подальшого просування необхідних реформ. Зокрема, незалежні експерти розробили комплексний план дій щодо запобігання корупції, затверджений керівною групою високого рівня, до складу якої входять представники уряду, офісу президента, ЄБРР і "Укравтодору".

ЄБРР і реконструкція доріг:

18 грудня 2020 року ЄБРР і Україна підписали угоду про виділення 450 млн євро "Укравтодору" на реконструкцію автодороги M-05 Київ-Одеса і будівництво об'їзду навколо Львова.

Також ЄБРР і Уряд України запустили спільну ініціативу щодо вдосконалення корпоративного управління на держпідприємствах, починаючи з пілотного проекту з реформування "Укравтодору".

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. На сьогодні банк взяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми майже в 11,7 млрд євро на 384 проектів, які реалізувалися з 1993 року - з початку його діяльності в країні.

Автор: Герасименко Валентина