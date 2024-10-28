Зазначається, що в торговельній війні між США та ЄС будуть тільки переможені.

Лідери фінансових організацій стурбовані потенційними наслідками повернення Дональда Трампа на пост президента США. Головна загроза - руйнування світової фінансової системи.

Видання Reuters пише, що Трамп пообіцяв запровадити 10% мита на імпорт з усіх країн і 60% мита на імпорт з Китаю. Це вдарить по ланцюжках поставок по всьому світу, що, ймовірно, викличе відповідні заходи і зростання цін.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що в торговельній війні між США і ЄС будуть тільки переможені.

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Трамп також намагався заманити американських виборців пропозиціями численних податкових пільг - від продовження всіх індивідуальних податкових пільг 2017 року до звільнення доходів від чайових, оплати понаднормових та пенсійної допомоги. Аналітики кажуть, що це призведе до збільшення боргу США на 7,5 трильйона доларів протягом десятиліття, на додаток до 22 трильйонів доларів, які раніше оцінювалися Бюджетним управлінням Конгресу до 2034 року.

Перемога Камали Гарріс, навпаки, розглядається як продовження багатостороннього співробітництва, яке президент Джо Байден відновив за останні чотири роки з питань клімату, корпоративних податків, полегшення боргового тягаря і реформ банків розвитку. Її плани також, імовірно, призведуть до збільшення боргу, але меншою мірою.

Байден зберіг колишні тарифи Трампа на імпорт сталі, алюмінію та китайських товарів, різко підвищивши їх на китайський імпорт у таких галузях, як електромобілі та сонячна енергетика.

Зниження ставки Федеральною резервною системою США на півпункту зазвичай означає "золотий момент" для зростання ринків, що розвиваються, оскільки умови фінансування та інфляційний тиск на валюту слабшають. Однак збільшення дефіциту бюджету США за президентства Трампа вже змушує деяких турбуватися про те, що вечірка може швидко закінчитися.

"Збільшення дефіциту означає зростання боргу, зростання боргу означає підвищення довгострокових ставок, а це може означати і сильний долар США", - заявив міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек. "Високі довгострокові відсоткові ставки в США і сильний долар не йдуть на користь ринкам, що розвиваються".

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Колишній посол США в НАТО і автор однієї з колонок Politico Іво Даалдер вважають, що Європу переслідує привид президентства Дональда Трампа, тому більшість європейських чиновників, скоріш за все, зрозуміли, що його повернення означатиме для добробуту континенту.

Своєю чергою європейські банкіри стурбовані тим, якої ще шкоди може завдати Дональд Трамп, якщо повернеться до Білого дому.

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