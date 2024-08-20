Місія Ірану при ООН відкинула звинувачення як "необґрунтовані"

Представники американської розвідки офіційно звинуватили Іран у відповідальності за атаку на передвиборчі штаби кандидатів у президенти США Дональда Трампа, Камали Гарріс і колишнього кандидата Джо Байдена, назвавши цей кіберзлам частиною більш масштабних зусиль Тегерана вплинути на результат виборів.

Як пише Associated Press, хоча представники передвиборчого штабу Трампа раніше заявляли, що за атаками стоїть Іран, але тепер уряд США вперше офіційно поклав на цю країну відповідальність за атаку.

США не уточнили, як вони дійшли висновку про відповідальність Ірану, і не описали характер інформації, яка могла бути вкрадена. Однак у розвідці зазначають, що Іран "намагався отримати доступ до осіб, які мають прямий доступ до президентських кампаній обох політичних партій".

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"Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема, операції впливу на американську громадськість і кібероперації, спрямовані на президентські кампанії", - ідеться в заяві.

За словами федеральних чиновників, хакерські атаки і подібні дії покликані посіяти розбрат, використати розкол в американському суспільстві і вплинути на результат виборів, які Іран вважає "особливо значущими з точки зору впливу на його інтереси національної безпеки".

Водночас місія Ірану при ООН відкинула звинувачення як "необґрунтовані", заявивши, що в Ірану не було ні мотиву, ні наміру втручатися у вибори і зажадавши від США надати докази.

Хакерські атаки на США

Раніше представники президентської кампанії Дональда Трампа в США заявили, що деякі їхні внутрішні комунікації було зламано. Вони звинуватили в цьому уряд Ірану, але не надали прямих доказів.

Також повідомлялося, що Агентство державної безпеки Росії проводить дедалі витонченіші фішингові атаки на членів громадянського суспільства США, Європи та РФ, а в деяких випадках видає себе за осіб, які особисто близькі до цілей атак.

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