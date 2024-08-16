Російські онлайн-кампанії впливу будуть зосереджені на послабленні підтримки Заходом Києва.

Онлайн-кампанії впливу, пов’язані з Росією, сприятимуть опозиції західних політиків до постійної підтримки України напередодні майбутніх виборів у Сполучених Штатах. Про це пише Politico з посиланням на звіт, опублікований Meta.

Зазначається, що відколи Росія вторглася в Україну понад два роки тому, Москва бомбардувала глобальні соціальні мережі, щоб підірвати підтримку Києва Заходом. Це також спровокувало виступи законодавців від Франції до Канади, які стверджують, що десятки мільярдів доларів, наданих Україні, краще було б витратити вдома.

"Напередодні листопадових президентських виборів у США, коли кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці від Республіканської партії відкрито заперечували фінансову підтримку України з боку Вашингтона, ... що російські операції впливу, ймовірно, використовуватимуть ці внутрішні повідомлення для своєї політичної вигод", - йдеться у звіті. Відео дня

При цьому зазначається, що між американськими політиками та російськими діячами немає жодних зв’язків, які прагнуть використовувати коментарі законодавців для розпалювання розбіжностей напередодні голосування в листопаді.

"Ми повинні очікувати спроб Росії націлитися на дебати, пов’язані з виборами, особливо коли вони торкаються підтримки України. Тенденція більше стосується теми, а саме протидії підтримці України, ніж якоїсь окремої партії", - зазначив директор з політики безпеки Meta Девід Агранович.

Автори вказують, що за останнє десятиліття Кремль дедалі витонченіше націлився на західну аудиторію за допомогою цифрових втручань, хоча загальний вплив цього на те, як люди голосують, залишається незрозумілим.

"Оскільки технологічні компанії, політики та групи громадянського суспільства стають більш успішними в проведенні таких кампаній, російські групи — лише деякі з них офіційно приписуються російській державі — змінили тактику просування повідомлень, створених вітчизняними політиками та впливовими особами. Раніше вони самі намагалися створювати суперечливі пости в соціальних мережах", - пише видання.

Вплив РФ на вибори у США - останні новини

РФ проводить складніші фішингові атаки на громадських діячів у США та Європі. Зокрема, ФБР окремо розпочало розслідування можливих спроб хакерських атак з боку Ірану на радника Дональда Трампа та радників кампанії Гарріс-Вальц, пиге пише The Guardian.

Зазначається, що спонсоровані державою хакерські кампанії, в тому числі ті, що намагаються вплинути на політичні кампанії, не є чимось новим: так, Гілларі Клінтон стала мішенню для хакерів, пов'язаних з російським урядом, за кілька місяців до її невдалої президентської кампанії в 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини: