Трамп напевно отримає героїчний прийом на з'їзді республіканців і може отримати плюси в опитуваннях громадської думки після замаху на нього.

Напади, в результаті яких гине або отримує поранення американський президент, є жахливими, заворожуючими, послідовними і такими, що стають предметом змови і легенд. Про це у своєму матеріалі для The Sunday Times пише політичний оглядач Девід Чартер.

Він зазначає, що Рональд Рейган був останнім президентом США, в якого влучила куля, всього за два місяці до його першого терміну. Міфологізація почалася невдовзі після того, як Джон Гінклі-молодший вистрілив у нього біля готелю "Вашингтон Хілтон", і він був близький до смерті, коли куля зупинилася в сантиметрі від його серця.

"Медовий місяць закінчився, і народилася нова легенда", - написав тоді покійний журналіст Washington Post Девід Бродер. Відео дня

Автор зазначає, що в суботу Дональд Трамп був так само близький до смерті - ще один дюйм означав би катастрофічні травми і історію, більш схожу на постріл, який влучив у голову Джона Кеннеді.

"Як і в обох цих випадках, замах на Трампа породив численні знакові образи - у випадку Трампа кулак, що розмахує повітрям, натовп агентів Секретної служби, які намагаються одночасно захистити і вивести його зі сцени, і його вигуки: "Бийся! "Бийся! Бийся!" - йдеться у статті.

Водночас автор зазначає, що якщо у 2023 році визначальним образом Трампа був його зухвалий знімок, то у 2024 році - це його зухвале, забризкане кров'ю обличчя.

"Це може здатися цинічним, але в рік виборів ці фотографії та відеокліпи будуть крутити знову і знову, щоб підтримати Трампа як мужнього, непереможного героя. Популярність Рейгана отримала принаймні короткочасний імпульс частково через те, що він стоїчно і привітно переносив свої поранення. Будь-яка зміна популярності Трампа може залежати від того, чи наслідуватиме він приклад 40-го президента", - пише оглядач.

Він прогнозує, що Трамп "напевно отримає героїчний прийом на республіканському з'їзді наступного тижня і може отримати поштовх в опитуваннях громадської думки".

"Ентузіазм і рішучість республіканців прийти і проголосувати, ймовірно, зросте - значний поштовх, оскільки це "вибори явки" між двома кандидатами, які викликають велике презирство. Той, хто зможе переконати більшу частину природної бази підтримки своєї партії не бути байдужим, стане переможцем", - резюмує автор матеріалу.

Замах на Трампа

В екс-президента США, нинішнього кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа стріляли під час виступу в Пенсильванії. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події. Політика було поранено у вухо.

Згодом стало відомо, хто вчинив замах на Трампа. Це зробив 20-річний хлопець Томас Метью Крукс, який напередодні записав відеозвернення, де жорстко розкритикував республіканців.

Вас також можуть зацікавити новини: