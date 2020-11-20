Перевибори голів цих міст були призначені на січень 2021 року, оскільки обрані 25 жовтня мери померли.

Центральна виборча комісія зобов’язала Бориспільську та Новгород-Сіверську міські ТВК не пізніше 23 листопада призначити повторні вибори міського голови відповідно до положень Виборчого кодексу.

Про це повідомила прес-служба Центрвиборчкому.

"Ухвалюючи вказане рішення, ЦВК констатувала, що вказані комісії під час вирішення питання про призначення повторних виборів, зокрема визначення дати їх проведення, не дотрималися положень Виборчого кодексу в частині їх призначення на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення", - йдеться в повідомленні.

Вибори мерів Борисполя та Новгород-Сіверського

На 17 січня 2021 року були призначені перевибори міського голови Новгород-Сіверського Чернігівської області, оскільки обраний 25 жовтня мер помер.

На 31 січня 2021 року були призначені перевибори мера Борисполя Київської області, де також переобраний міський голова помер.

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Автор: Юлія Петриченко