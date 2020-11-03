На виборчій дільниці №320339 мало місце порушення при здійсненні голосування вдома, в якому нібито взяли участь 145 виборців.

Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Васильківську ТВК провести перерахунок голосів на виборчій дільниці в с.Яцки і визнав протиправним рішення врахувати протоколи підрахунку голосів на виборах мера і депутатів міськради.

Відповідне рішення опубліковано в Єдиному держреєстрі судових рішень.

На виборчій дільниці №320339 мало місце порушення при здійсненні голосування вдома, в якому нібито взяли участь 145 виборців. Цей факт фальсифікації зафіксовано і в поліції. Крім того, є відеопідтвердження в ЗМІ, при цьому ТВК все одно зарахувала протокол зазначеної ділянки.

Як з'ясувалося, в с.Яцки, де знаходиться виборча дільниця, проголосувало 70% населення, тоді як в цілому по району - близько 30%. При цьому заяви про голосування вдома за станом здоров'я, що надійшли від 145 осіб, прийшли в один день і заповнені однією людиною (це видно по почерку і чорнилом). Позивач підкреслив, що в селі немає медпункту, а громадським транспортом такій кількості людей неможливо дістатися за один день. Ці обставини ставлять під сумнів достовірність голосування.

Під час судового засідання представники відповідача - кандидата в мери Наталії Баласинович - не визнавали за собою провини.

Проте, враховуючи вище викладені факти, Київський окружний адмінсуд повністю задовольнив вимоги позивача.

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Автор: УНІАН