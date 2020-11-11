Зафіксовані порушення виборчого законодавства є поодинокими та не масштабними.

Напередодні другого туру місцевих виборів спостерігачі Комітету виборців України фіксують факти підкупу виборців, незаконну агітацію та сплеск чорного піару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

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За його словами, порушення, які фіксують спостерігачі КВУ напередодні другого туру місцевих виборів, не є масштабними.

"Ми фіксуємо точкові порушення, пов'язані з фактами незаконної агітації. Зокрема, це стара проблема щодо поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних. Але ми відзначаємо, що ця проблема є надзвичайно серйозною - вона може свідчити про тіньовий характер фінансування виборчої кампанії", - зазначив голова КВУ.

Спостерігачі також фіксують й поодинокі факти використання місцевого адмінресурсу кандидатами.

Наприклад, у Черкасах на сторінках комунальних підприємств у соцмережах ведеться агітація за чинного мера Анатолія Бондаренка, який є кандидатом на пост міського голови.

"Також ми фіксуємо поодинокі факти підкупу виборців. Наприклад, у Рівненській громаді міський голова Рівного Віктор Шакірзян, який є кандидатом на посаду мера, спільно з однопартійцями з політичної партії "Рівне разом" надавав безкоштовно медичним закладам міста нові кисневі балони. При чому у ЗМІ поширювалося повідомлення про те, що політична партія спільно з кандидатом надавала ці послуги для закладів охорони здоров'я", - розповів Кошель.

Він уточнив, що у юридичній площині довести факт підкупу виборців у цьому випадку буде достатньо складно, однак у КВУ його тлумачать саме як технологію підкупу виборців, оскільки така діяльність масово висвітлювалася у ЗМІ.

За словами гендиректора КВУ, на відміну від першого туру зараз спостерігачі фіксують сплеск технологій чорного піару, зокрема, у різноманітних Telegram-каналах та Facebook-групах.

Вибори 2020: що відомо

15 листопада другий тур виборів відбудеться у Сумах, Одесі, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам'янець-Подільському та Українці, що на Київщині.

На 22 листопада другий тур виборів міських голів запланований у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Львові, Дрогобичі (Львівщина), Рівному, Миколаєві, Черкасах, Ужгороді, а також у Слов'янську (Донецька область), Броварах (Київщина) та Бердянську (Запорізька область).

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Автор: Антоніна Доломанжи