6 листопада Центрвиборчком достроково припинив повноваження цих ТВК через порушення виборчого законодавства і звернувся до Нацполіції для відповідного реагування.

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

«Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 6 листопада повноважень усього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК – 14 осіб», - йдеться у повідомленні.

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Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати маюли бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

6 листопада ЦВК достроковоприпинила повноваження Васильківської міської ТВК та Марганецької міської ТВК через порушення виборчого законодавства.

Крім того, Центрвиборчком звернувся до Нацполіції для проведення перевірки вищезгаданих обставин та вжиття відповідних заходів.

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Автор: Тамара Отовська