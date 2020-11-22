У соцмережах з’явилась публікація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами стосовно безкоштовного надання послуг з перевезення виборців до дільниць у разі назви ними секретного коду.

У Миколаєві поліцейські перевіряють інформацію про безкоштовне надання послуг таксі з підвозу виборців до дільниць в Інгульському районі.

Читайте такожВ 11 містах України проходить другий тур місцевих виборів (онлайн-трансляція)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За відомостями поліції, у соціальних мережах з’явилась публікація з аудіозаписом розмови нібито оператора таксі з клієнтами стосовно безкоштовного надання послуг з перевезення виборців до дільниць у разі назви ними секретного коду.

Зазначається, що вказана інформація була виявлена Ситуаційним центром поліції в ході моніторингу та зареєстрована до журналу Єдиного обліку.

«Наразі правоохоронці проводять перевірку: встановлюють усі обставини події, її учасників, ймовірних організаторів та свідків», - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 16:00 поліцейські зареєстрували 19 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

«Щодо всіх отриманих співробітниками поліції відомостей тривають перевірки, за результатами яких прийматимуться подальші процесуальні рішення», - додали у відомстві.

Другий тур виборів у Миколаєві

У Миколаєві 22 листопада проходить голосування у другому турі виборів міського голови, до якого потрапили чинний мер Олександр Сєнкевич та представник партії «Опозиційна платформа – За життя» Владислав Чайка.

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Автор: Світлана Макринська