Загалом з 5 вересня до поліції надійшло 16,6 тис. заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

В Україні з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 1 тис. 154 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції, у період із 5 вересня по 21 листопада загалом надійшло 16 тис. 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Усього органами поліції складено 2 тис. 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1 тис. 154 кримінальних проваджень: 737 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов’язаних з виборчим процесом.

Вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня.

15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. 22 листопада також проходитимуть другі тури голосування.

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Автор: Вікторія Токарєва