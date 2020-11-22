Селфі викладають у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает.

У місті Слов’янськ Донецької області виборці беруть участь в конкурсі, який був оголошений однією з місцевих громадських організацій. Вони фотографуються на дільницях, аби взяти участь в розіграші iPhone 12.

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Як повідомляє «ОПОРА», за правилами, оголошеними у соцмережах, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі викладають на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

Вибори 22 листопада

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Перший тур місцевих виборів відбувся 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров