Порушення виборчого законодавства зафіксували на одній з виборчих дільниць у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова.

У Львові поліцейські відкрили три кримінальних провадження за фактами підписання представниками дільничних виборчих комісій протоколів про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявленя громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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Зазначається, що сьогодні, 22 листопада, слідчі відкрили провадження за результатами перевірок повідомлень про порушення виборчого законодавства на одній з виборчих дільниць у Личаківському та двох виборчих дільницях у Сихівському районах Львова.

Три кримінальних провадження відкриті за ч. 4 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

"В усіх трьох випадках поліцейські попередньо встановили, що представники дільничних виборчих комісій підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення волевиявленя громадян, підрахунку голосів та остаточного заповнення вказаних протоколів", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Проводяться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

Вибори 2020 в Україні: новини

У неділю, 22 листопада, проходить другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

У Львові 22 листопада проходить голосування у другому турі виборів міського голови, до якого потрапили чинний мер Андрій Садовий та представник "Європейської солідарності" Олег Синютка.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: Світлана Макринська