Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.
Читайте такожВ Одесі проходять обшуки через підозру в підкупі виборців за кандидата в мери Скорика - ЗМІ
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, яке використовувалось як «громадська приймальня» одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки, зазначили в СБУ.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- В Одесі працівники ДВК підробили протоколи підрахунку голосів - поліція
- В Одесі "мінували" приміщення виборчкому (відео)
- Суд визнав недійсними вибори в курортному селищі на Одещині
- В Одесі призначили другий тур виборів мера
- На Одещині не встигли вчасно оголосити результати місцевих виборів: у всьому звинуватили вірус
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram