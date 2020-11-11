У «громадській приймальні» одного з політичних діячів правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, яке використовувалось як «громадська приймальня» одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки, зазначили в СБУ.

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Автор: Інна Андаліцька