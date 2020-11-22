Таким чином, партія "Слуга народу" втратила останню можливість перемогти на виборах мера хоча б в одному обласному центрі.

Мером Ужгорода, за результатами попереднього паралельного підрахунку голосів, знову стане Богдан Андріїв (самовисування).

Про це повідомляє mukachevo.net.

Віктор Щадей від "Слуги народу" набрав на близько 1200 голосів менше, ніж Андріїв. Таким чином, кандидат від партії "Слуга народу" програв і тут.

Явка на виборах в Ужгороді склала 26,7% виборців, або 25146 осіб.

Варто зазначити, що екзит-пол в Ужгороді 22 листопада не проводили.

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Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: Денис Прядко