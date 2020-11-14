За результатами виборів "Слуга народу" посіла друге місце серед партій, які пройшли до Одеської облради.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював список партії "Слуга народу" до Одеської облради, вирішив відмовитись від мандату.

Про це Степанов заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Українська правда.

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.

За результатами виборів "Слуга народу" посіла друге місце серед партій, які пройшли до Одеської облради, набравши близько 17,5% голосів мешканців області. Список партії очолював голова МОЗ Максим Степанов.

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Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.

Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.

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Автор: УНІАН