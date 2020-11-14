Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який очолював список партії "Слуга народу" до Одеської облради, вирішив відмовитись від мандату.
Про це Степанов заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Українська правда.
"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав Степанов.
За результатами виборів "Слуга народу" посіла друге місце серед партій, які пройшли до Одеської облради, набравши близько 17,5% голосів мешканців області. Список партії очолював голова МОЗ Максим Степанов.
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Місцеві вибори в Україні
- 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За попередніми даними ЦВК, явка виборців склала 36,88%.
- Вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими списками. У Криму, Севастополі, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей голосування не проводилося.
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