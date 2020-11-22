Подібні повідомлення почали отримувати й виборці.

В Полтаві на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили СМС з вимогою не йти на вибори. Номер відправника — невідомий.

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Про це повідомляє мережа «ОПОРА». Зазначається, що у повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій зранку 22 листопада, йдеться (стилістика збережена): «Не йдіть на дільницю! На отримавших продуктові набори чекає поліція!!!». Відправник повідомлення — Poltava.

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531151 (Медична, 1), 531238 (Мазепи, 8). Усі абоненти отримали СМС о 7:31.

За повідомленням спостерігача ОПОРИ, СМС аналогічного змісту у той же час отримав і один із виборців, який голосував на ВД № 531200.

Наголошується, що відповідно до частини 1 статті 15 Виборчого кодексу України участь громадян України у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації, в інших виборчих заходах чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.

Вибори 22 листопада

В 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Мерів обирають, зокрема, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Перший тур місцевих виборів відбувася 25 жовтня. 15 листопада у багатьох населених пунктах відбулись другі тури виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

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Автор: Дмитро Захаров