Солана вірить, що Тимошенко та Ющенко помиряться

Авіньон. 5 вересня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА сподівається що Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зможуть домовитися.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у французькому Авіньоні.

«Вони мають, якщо я не помтдяюсь 30 днів, щоб дійти згоди і потім, можуть бути вибори», - сказав Х.СОЛАНА.

Водночас він зазначив, що зі свого боку сподівається, що і В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО зможуть домовитися між собою, що потрібно, за його словами, як для розвитку країни, так і для забезпечення її безпеки та наближення до ЄС.