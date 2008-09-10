Депутат ЄП каже, що Україну треба рятувати від Росії

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН (група народних партій, Фінляндія) закликає лідерів ЄС дати Україні європейську перспективу, щоб захистити її від експансії Кремля.

Про це йдеться в його коментарі до рішення самміту ЄС-Україна, текст якого переданий УНІАН.

“Нерішучість щодо прийняття України до ЄС багато каже про недостатність далекоглядності. Події в Грузії довели, що Європейська політика сусідства повністю провалена, і тепер ми не мали б залишати країни, що підпадають під цю політику, на вдячність експансіоністської політики нинішніх лідерів Кремля”, - зазначає депутат.

А.ВАТАНЕН наголошує, що ЄС дав Україні угоду про асоціацію, у той час, як український Президент очікував на чіткий політичний сигнал про приналежність країни до Європи.

При цьому, депутат зазначає, що Російські офіційні особи говорили про своє дратування рухом України до Грузії до посилення зв’язків з ЄС, що чітко ілюструє бажання Росії тримати колишні Радянські країни на “короткому мотузку”.

“Ми повинні будувати демократію, а не потужні блоки “холодної війни”, - сказав А.ВАТАНЕН.

Депутат також висловив переконання в тому, що членство України в ЄС не проти інтересів російського народу, оскільки демократична та процвітаюча Україна може відіграти ключову роль в допомозі Росії зробити крок до побудови демократичного суспільства.

“Ми повинні дати Україні європейське світло в кінці тунелю”, - сказав А.ВАТАНЕН.

“Якщо ми залишимо Україну одну зараз ми жалюгідно втратимо наш “сенс життя” – будівництво миру”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Парижі відбувся самміт ЄС-Україна. Під час саміту було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною Угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності, та розпочне діалог по безвізовому режиму на рівні експертів.