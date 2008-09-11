Комітет ЄП готовий допомогти аграріям нерозвинених країн

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комітет з питань розвитку Європарламенту підтримав направлення 1 млрд. євро на підтримку агросектору в країнах, що розвиваються.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у проекті доповіді Гея МІТЧЕЛЛА (група народних партій, Ірландія), схваленому на засіданні Комітету 10 вересня.

Таким чином, депутати підтримали пропозицію Єврокомісію передати невитрачені гроші з бюджету ЄС, передбачені на Спільну сільськогосподарську політику.

Більшу частину цих коштів планується передати на закупівлю насіння та добрив для аграрного сектору країн, що розвиваються, ще частину – на закупівлю безпосередньо продовольства для найменш розвинених країн світу.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Єврокомісія запропонувала витратити 1 млрд. євро у 2008-2009 роках на допомогу сільському господарству країн, що розвиваються.

На думку Єврокомісії, ці гроші зможуть полегшити доступ фермерам з країн, що розвиваються, до закупівлі кращого насіння та добрив.

Єврокомісія, зокрема, планує віддати гроші, що залишаться невитраченими протягом 2008-2009 років.