ЄП хоче гармонізувати законодавство про хедж-фонди

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Комітет з економічних та монетарних справ Європарламенту виступає за гармонізацію законодавства ЄС про хедж-фонди та ЗАТ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схваленому 10 вересня на засіданні Комітету проекті доповіді Поула Нірупа РАСМУССЕНА група соціалістичних партій, Данія).

Депутати, зокрема, висловились за те, щоб вимоги до капіталізації інвестиційних фірм були основані скоріше на рівні ризику, ніж в залежності від типу організації. При цьому, регулювання має містити мінімальні вимоги щодо сек’юритизованих позик.

Для забезпечення прозорості функціонування фінансових ринків, депутати пропонують створити Європейський режим приватного розміщення капіталів, якій дасть можливість здійснювати транскордонне розповсюдження інвестиційних продуктів.

Комітет також висловився за те, що працівники ЗАТ повинні мати право на інформацію щодо інвесторів та хедж-фондів, які володіють акціями підприємства.

Крім того, депутати у проекті доповіді наголосили на необхідності протидіяти виникненню конфліктів інтересів всередині фінансових інституцій. Так, на переконання депутатів, кредитні рейтингові агентства мають відділити їх рейтинговий бізнес від будь-якого іншого фінансового чи консалтингового бізнесу.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування в сесійний зал парламенту до кінця вересня.