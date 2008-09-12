Прес-конференція комісара ЄС з питань регіональної політики Данути Хубнер
18:07, 12 вересня 2008Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить результати останнього збору статистичних даних в рамках аудиту міст за 2004 рік, зібраних стастичними бюро країн-членів ЄС, Швейцарії, Новрегії та Туреччини протягом 2006-2007 років. Ці дані стосуються всіх основних проблем життя в містах: старіння населення, імміграції, винаймання житла тощо.
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