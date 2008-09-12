Україна хоче взяти гроші в Deutsche Bank на газ

Київ. 12 вересня. УНІАН. Україна на сьогоднішній день веде переговори з «Дойче Банком» про залучення коштів на закупівлю газу для заповнення газосховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила кореспонденту УНІАН, коментуючи предмет переговорів між НАК «Нафтогаз України», «Газпромом» і «Дойче Банком» у Франкфурті-на-Майні. (Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Франкфурті-на-Майні відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління Deutsche Bank AG Йозефа АКЕРМАННА за участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.)

«Ми ведемо переговори з «Дойче Банком», але не для погашення боргів «Нафтогазу», тому що у нас немає боргів (перед Росією за газ – УНІАН), а для того, щоб викупити в газові сховища додатковий обсяг газу, який буде придбано за сьогоднішньою ціною і на досить тривалу перспективу, забезпечивши стабільність функціонування газового ринку України», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також уточнила, що обсяги цього газу залежатимуть від розміру кредиту.

«Ми працюємо над тим, щоб газові сховища були наповнені саме українським газом, оскільки за останні роки Україна, на жаль, не мала в своїх сховищах жодного кубометра газу, все було забрано практично неукраїнськими структурами», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є найбільшим акціонером «Газпрому» - на його частку припадає 38,37% акцій компанії.

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші в світі запаси природного газу. Його частка в світових запасах газу становить 16%, у російських - майже 60%. Поточну вартість запасів вуглеводнів «Газпрому» оцінено в 78 млрд. дол.

Наприкінці серпня російський монополіст ”Газпром” перемістився у рейтингу найбільших компаній світу з третього на сьоме місце.

З травня ринкова капіталізація ”Газпрому” знизилася приблизно в півтора рази - з 340 до 230 млрд.

Сукупні активи Групи Deutsche Bank (станом на 31 грудня 2007 року) становлять 2,027 трлн. євро.

Deutsche Bank AG виступав як один з організаторів ряду позик єврооблігацій ВАТ «Газпром», брав участь як експерт з низки операцій щодо придбання активів, а також надав ряд прямих двосторонніх кредитів.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.