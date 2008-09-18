Білозір відстежить розслідування справи про вбивство українок в Італії

Київ. 18 вересня. УНІАН. Голова підкомітету з питань міжпарламентських зв’язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Оксана БІЛОЗІР направить запити у посольства Італії в Україні та України в Італії щодо вбивства двох українок в Бергамо.

Про це йдеться у заяві О.БІЛОЗІР, переданій УНІАН.

"Україна має контролювати хід розслідування цього злочину на найвищому державному рівні, щоб справу не було "спущено на гальмах", як це часом трапляється зі злочинами щодо українців в Європі”, - заявила депутат.

Вона зазначила, що питання йде не лише про належне розслідування й суворе покарання вбивці чи вбивць, а й про виплату компенсацій родинам загиблих та надання їм, у разі необхідності, юридичної допомоги.

Депутат висловила сподівання, що увага до цієї події з боку української влади та парламентарів сприятиме тому, що правоохоронні органи Італії доведуть розслідування до кінця та покарають вбивць.

“Держава має відстоювати права кожного свого громадянина за кордоном так, ніби мова йде про найвищих посадових осіб держави", - заявила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ввечері італійське агентство ANSA повідомило про вбивство двох українок у Бергамо: 43-річної Наталії Головко та 42-річної Алли Смирнової. Підозрюваний у скоєнні вбивства затриманий і дає покази. Сьогодні ввечері МЗС України уточнив, що А.Смирнова була громадянкою Росії.