В Люксембургу розпочнеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання міністри планують обговорити пропозиції Єврокомісії щодо схвалення Директиви ЄС про заборону дискримінації за межами робочого місця, про внесення змін до Директиви про Робочі ради, а також про визначення 210 року роком боротьби із бідністю та соціальним виключенням.