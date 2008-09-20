В Люксембургу розпочнеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС
13:32, 20 вересня 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують обговорити пропозиції Єврокомісії щодо схвалення Директиви ЄС про заборону дискримінації за межами робочого місця, про внесення змін до Директиви про Робочі ради, а також про визначення 210 року роком боротьби із бідністю та соціальним виключенням.
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