ЄК може посилити вимоги до капіталізації банків

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія готує проект Директиви про зміни вимог до капіталізації банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Олів’є ДРУС.

“Комісія готує проект Директиви щодо змін вимог до капіталізації банків”, - сказав він.

Представник Єврокомісії зазначив, що, скоріш за все, проект Директиви буде винесений на розгляд Єврокомісії вже 1 жовтня.

О.ДРУС не надав деталей нових пропозицій, однак зазначив, що на сьогодні, на фоні проблем на фінансових ринках, ЄС не має багато часу для дискусій. Разом з тим, зазначив представник Єврокомісії, законодавчий процес в ЄС потребує певного часу. Тим не менше він висловив сподівання, що нова Директива може бути схвалена до листопада.

Як повідомила сьогодні газета “The Financial Times Deutschland”, проектом Директиви передбачаються більш жорсткі вимоги до банків, що надають кредити іншим фінансовим установам.