Росія постійно модернізує 'Іскандери': експерт попередив про загрозу

Він зазначає, що в чергу це стосується точності ударів та протидію засобам РЕБ.

Росіяни постійно модернізують ракети "Іскандер". Про це сказав в ефірі телемарафону оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков.

За його словами, це відбувається задля того, щоб підвищити їх точність в умовах стійкого впливу засобів РЕБ.

"Якщо ми кажемо про радіолокаційну головку самонаведення, то дійсно на сьогоднішній момент наші фахівці вивчають рештки, які були знайдені після атак з використанням даної ракети, а саме мова йде про ракету 9М723", - зазначив експерт.

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За його словами, при розумінні принципів та частот роботи, стане можливим напрацювати комплекс протидії для глушіння подібних каналів наведення.

"Інша ситуація із оптичною системою наведення, оскілки вона використовує виключно ті дані, які може взяти з характерних обрисів тих чи інших об’єктів, як розміщені на землі, і відповідно маскування об’єктів, особливо таких великих інфраструктурних, як мостові переходи через річку Дніпро є надзвичайно складною, інженерно затратною справою", - сказав Кушніков.

За його словами, на сьогоднішній момент в даному випадку можна розраховувати на отримання необхідних запасів перехоплювачів, які використовуються для протиракетної оборони.

Модернізація "Іскандерів"

Як повідомляв УНІАН, РФ модернізувала свою ракету "Іскандер", ускладнивши її перехоплення. На думку Валерія Романенка – авіаексперта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації, сумнівно, що модернізовані "Іскандери" зможуть "ховатися" від української системи ППО на низькій висоті.

За його словами, ця балістична ракета не здатна ховатися на малій висоті. Стандартно в неї від дальності залежить висота траєкторії. Мінімальна висота траєкторії – це кілька десятків кілометрів.

Також він зазначив, що РФ дійсно могла збільшити маневреність "Іскандерів", однак це не критичне оновлення для наявних в Україні систем ППО.

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