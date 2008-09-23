У жовтні Європарламент знову почне ”кататися” в Страсбург

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. З жовтня депутати Європарламенту повернуться до приміщення у Страсбурзі.

Як повідомляє агентство AFP, відповідне рішення було ухвалено у понеділок на засіданні Конференції президентів Європарламенту.

У вересні сесії у Страсбурзі не проводилися через обрушення частини кріплення даху будівлі в Страсбурзі, яка зведена лише 9 років тому.

Як повідомив віце-президент Європарламенту Жерар ОНЕСТА (група “зелених”, Франція), загальна вартість відновлювальних робіт становила 6,5 млн. євро. При цьому, зазначив депутат, більшість коштів будуть компенсовані страховими компаніями, оскільки будинок Європарламенту у Страсбурзі має 10-річну гарантію.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Угоди ЄС, 12 сесій Європарламенту на рік має проводитися у Страсбурзі, а всю решту часу 785 депутатів та 3000 функціонерів мають постійні кабінети у Брюсселі. В результаті угоди Страсбург щорічно, за оцінками експертів, отримує додатково 200 млн. євро від приїзду депутатів Європарламенту, їхніх помічників, функціонерів та журналістів.

Дах в будівлі Європарламенту обвалився 7 серпня.