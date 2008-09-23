МЗС допомагає рідним українців, постраждалих у Венеції

Київ. 23 вересня. УНІАН. Генеральне консульство України в Мілані надало необхідні роз’яснення рідним українців, що постраждали внаслідок обвалу будівлі на острові Мурано (Венеція), щодо правових шляхів вирішення питання про відшкодування та страхові виплати фірмою-роботодавцем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, Генконсульство надіслало додаткову інформацію щодо одного загиблого та двох постраждалих громадян України внаслідок обвалу будівлі 22 вересня.

Мати загиблого громадянина знаходиться в Італії з метою супроводження труни з тілом сина в Україну для поховання за місцем проживання.

Двоє постраждалих громадян України продовжують перебувати у центральній лікарні Венеції. За оцінками італійських медиків, загрози їхньому життю немає.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.