ЄС відмовився від дискусії з РФ на рівні міністрів щодо Грузії

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. ЄС відмовився від намірів провести у жовтні дискусію на рівні міністрів щодо ситуації в Грузії.

Як повідомляє сьогодні AFP, відповідне рішення було ухвалено у Нью-Йорку під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та Росії.

“Ми погодилися на сьогодні, що це буде не на рівні міністрів спочатку, а на рівні експертів”, - заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

“Це було необхідно, щоб ця зустріч не стала конфронтаційною та безглуздою”, - додав він.

Зустріч призначена на 15 жовтня, однак точна дата може змінитися на день-два.

За словами Б.КУШНЕРА, протягом зустрічі в Нью-Йорку, сторони так і не дійшли згоди ні щодо визнання Росією Абхазії та Південної Осетії, як незалежних країн, ні щодо трактування положень мирного плану, запропонованого Н.САРКОЗІ на початку серпня Росії та Грузії.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ також привітав рішення перенести консультації для початку на рівень експертів.

“Для мене весь цей тиждень в ООН є тижнем примирення між Росією та ЄС”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що означає “примирення”, фінський міністр зазначив, що йдеться про повернення до нормальної дискусії та нормального політичного і економічного діалогу.

Як повідомляв УНІАН, ЄС панував провести у середині жовтня консультації на рівні міністрів закордонних справ з Росією щодо ситуації в Грузії.

З 1 жовтня в Грузії має бути розміщено 200 спостерігачів ЄС, однак їх місія поки викликає розбіжності у ЄС та Росії. ЄС вважає, що спостерігачі повинні мати можливість перебувати на всій території Грузії, включаючи Абхазію та Південну Осетію, а Росія – проти цього.