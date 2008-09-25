ЄК запропонує робочу міграцію Грузії та Сенегалу

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Єврокомісія планує започаткувати партнерство щодо сприяння трудової міграції з Грузією та Сенегалом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції та внутрішніх справ, Жак БАРРО.

“Ми готуємо пропозиції щодо “мобільного партнерства” з Грузією та Сенегалом”, - сказав він, нагадавши, що ці дві країни можуть стати другою хвилею в розвитку мобільного партнерства після Молдови та Республіки островів Зеленого мису.

За словами віце-президента Єврокомісії, таке партнерство може розпочатися вже наступного року.

Як повідомляв УНІАН, Молдова та Республіка островів Зеленого мису стали першими країнами, з якими ЄС започаткував в цьому році пілотні проекти “мобільного партнерства”.

Мобільне партнерство спрямований на посилення відповідальності сторін за управління легальною міграцією та боротьби з нелегальною міграцією. В рамках проекту передбачається створення інформаційних центрів, в яких пропонуватиметься інформація щодо наявної потреби країн-членів ЄС в робочих мігрантах, в першу чергу, так званих “циркулюючих мігрантів”, або сезонних робітників, які перед від’їздом на роботу підписують зобов’язання про повернення на Батьківщину після завершення контракту. Крім того, такі центри мають пропонувати тренінги, в тому числі, лінгвістичні, для робітників, що збираються виїхати на тимчасову роботу до країн-членів ЄС.