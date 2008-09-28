В Австрії проходять парламентські вибори

Київ. 28 вересня. УНІАН. В Австрії почалися позачергові парламентські вибори.

Більш як 13 тисяч дільниць відкрилися сьогодні по всій Австрії, передає РІА “Новости”.

Вибори були призначені після того, як у липні після півтора року правління розвалилася так звана ”велика коаліція” з Соціал-демократичної партії Австрії (СПА) і Австрійської народної партії (АНП).

Перші попередні результати голосування стануть відомі близько 21.00 за київським часом.

У нинішніх виборах зможе взяти участь рекордна кількість виборців – більш як 6,3 млн. австрійців, що на 3,7% більше, ніж у попередніх, оскільки Національна рада (парламент) схвалила в червні минулого року новий виборчий закон, що дозволяє австрійським громадянам брати участь в парламентських виборах з 16 років. Австрія стала першою країною Євросоюзу, яка зважилася на це. Отже у виборах зможуть взяти участь додатково 184 тисячі чоловік.

На виборах 2008 року представлена і рекордна кількість партій: десять політичних об`єднань на федеральному рівні і чотири - на земельному.

Проте основна боротьба розгорнеться між партіями урядової коаліції СПА і АНП. Від того, яка з них набере більше голосів, залежить, яке об`єднання стане основою для формування нової правлячої коаліції.

Тим часом, згідно з опитуваннями громадської думки, ці дві партії мають практично однакову підтримку виборців. Згідно з недавніми дослідженнями соціал-демократи набирають від 27% до 29% голосів, а АНП 26-28%.

Показник для інших партій значно нижче: ультраправа Австрійська партія свободи - 16-18%, ”Зелена альтернатива” - 11-12%, нова партія ”Альянс - За майбутнє Австрії”, створена відомим націоналістом Йоргом ХАЙДЕРОМ, - 6-8%, Ліберальний форум - 4%. Останнє політичне об`єднання, як і решта з десяти партій, що беруть участь у виборах на загальнофедеральному рівні, навряд чи зможуть подолати п`ятипроцентний бар`єр, необхідний для проходження до Національної ради.