Делегація Підкомітету з питань оборони та Безпеки Європарламенту розпочинає чотириденний візит до Косово

В ході візиту делегація з 9 депутатів на чолі з Карлом фон ФОГАУ (група народни партій, Німеччина). Депутати планують провести зустрічі зі спеціальним представником ЄС в Косово Пітером ФЕЙСОМ (Pieter Feith) та командувачем сил KFOR, Джузеппе ГЕЕМ (Giuseppe E. Gay), а також з міністрами оборони та безпеки та юстиціії Косово.