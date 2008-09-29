Російську делегацію в ПАРЄ можуть позбавити повноважень 2 жовтня

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Луї Маріа де ПУЧ не виключає, що 2 жовтня буде розглянуто запит про позбавлення повноважень російської делегації.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Є запит про позбавлення повноважень російської делегації”, - сказав він.

“Відповідно до правил, цей документ вже не належить підпис антам, це документ Ради Європи. Я попросив комісію дати роз’яснення, оскільки це вперше, коли є бажаючі відкликати свої підписи”, - додав Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 24 депутати-члени ПАРЄ звернулися із проектом резолюції про позбавлення повноважень російської делегації в ПАРЄ через війну в Грузії.

Сьогодні голова російської делегації в ПАРЄ повідомив, що двоє підписантів вже відкликали свої підписи.

Серед підписантів є два українських члени ПАРЄ: Ольга ГЕРАСИМЮК та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО.