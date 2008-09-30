Україна хоче підписати нову угоду з ЄС через 6-8 місяців

Київ. 30 вересня. УНІАН. Україна розраховує через 6-8 місяців під час шведського головування у Євросоюзі підписати угоду про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив на спільному брифінгу з королем Швеції КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ, який перебуває в Україні з Державним візитом.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна і Швеція мають «високу гармонію міждержавних відносин».

За його словами, сьогодні він та король Швеції провели надзвичайно прикладні переговори у дружній атмосфері, обговоривши, серед іншого, питання європейського вибору України.

Президент відзначив важливу роль Швеції в інтеграції України у європейські структури. Він нагадав, що раніше міністри закордонних справ Швеції та Польщі виступили з так званою «ініціативою Східного партнерства».

“Ми сподіваємось, що найближчі місяці, особливо перші місяці 2009 року будуть направлені на те, щоб наповнити змістом цю європейську ініціативу”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України також висловив побажання, щоб угода про асоціацію з ЄС, “яка сьогодні майже наполовину опрацьована, у найближчі 6-8 місяців була доведена до свого завершення і ми могли під час шведського головування таку угоду підписати”.

Також він зазначив, що Україна зацікавлена у подальшому розвитку відносин із шведським бізнесом, і нагадав, що в середу вранці у Києві відбудеться українсько-шведський бізнес-форум.

Зі свого боку, король Швеції також зазначив, що між ним і Президентом України відбулася цікава дискусія, і його візит є знаком високих стосунків між Україною і Швецією.

КАРЛ XVI ГУСТАВ висловив сподівання, що таке плідне співробітництво між двома країнами у майбутньому лише посилюватиметься.

Він також зазначив, що разом з ним до Україні прибули представники шведських компаній, зацікавлені у встановлені бізнес-контактів в Україні з метою подальшої співпраці з українськими компаніями, вони братимуть участь у бізнес-форумі.