Путін діє як дитина, але хоче відновлення імперії?

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Депутат зі Швеції, член Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марієтта де ПУРБЕКС-ЛІНДЕН стурбована “дитячими забавками” Володимира ПУТІНА в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час дебатів в ПАРЄ щодо російсько-грузинської війни.

“Для мене В.ПУТІН, ким би він не був: Президентом чи прем’єром, діє, як дитина, щоб подивитися, коли його зупинять. Але не потрібно забувати, що він – не дитина, він людина, наділена владою, яка хоче відновити імперський розмах Росії”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що в неї склалося враження, що в Росії склалася думка, що Росія більше, ніж є на карті.

Вона також зазначила, що навряд чи російські війська можна називати миротворчими.

“Росія може називати свої війська миротворчими, не знаю, лише для сміху, чи що?”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбурзі розпочалася остання в цьому році сесія ПАРЄ, головним питанням якої є питання російсько-грузинської війни. Сьогодні ввечері ПАРЄ планує схвалити резолюцію з цього питання.