Україна хоче будувтаи газопровід Єгиет-Європа

Дамаск (Сирія). 9 жовтня. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Україна розраховує на участь у будівництві газопроводу Єгипет-Європа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні в Дамаску на зустрічі з прем`єр-міністром Сирії Мухамедом ОТРІ.

«Ми розраховуємо на участь у модернізації підприємств Сирії, зокрема й у будівництві газопроводу Єгипет-Європа. Ми готові надати необхідні матеріали і труби», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, Україна зацікавлена брати участь у модернізації сирійських нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, зокрема заводу з виробництва добрив, а також цементних підприємств.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що найбільш ефективним механізмом для активізації торговельно-економічної співпраці є створення спільних підприємств за участю сирійських та українських інвестицій.

«У нас є позитивний приклад – спільне підприємство з виробництва фотоелементів для сонячних батарей», - пояснив віце-прем`єр.

У свою чергу, прем`єр-міністр Сирії зазначив, що взаємний товарооборот у 2008 році збільшився в п`ять разів – до 1 млрд. доларів до рівня 2002 року. «Сподіваюся, ті вісім документів, які планується сьогодні підписати, сприятимуть розвитку співпраці в усіх сферах», - сказав М.ОТРІ.