”Візз Ейр Україна” з січня почне польоти до Німеччини та Британії

Київ. 10 жовтня. УНІАН. «Візз Ейр Україна» з 15 січня почне здійснювати міжнародні авіаперельоти з України до Німеччини і Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції член ради директорів авіакомпанії «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

З 15 січня компанія відкриває міжнародні рейси за маршрутами Київ-Дортмунд (чотири рази на тиждень), Київ-Кельн (три рази на тиждень), Львів-Лондон (Лутон) (чотири рази на тиждень) і Львів-Дортмунд (три рази на тиждень).

За словами Н.КАЗМЕР, квитки на ці рейси у продажу до сьогоднішнього дня за цінами, починаючи від 199 грн. до Дортмунда і Кельна і 299 грн. – до Лондона (в один бік з урахуванням всіх податків і зборів). Водночас переліт з Лондона до Львова обкладатиметься додатковим британським податком у розмірі 400 грн.

Крім того, за словами Н.КАЗМЕР, з 15 жовтня «Візз Ейр Україна» здійснюватиме чартерні перельоти до Шарм-Ель-Шейха і Хургади. За словами Н.КАЗМЕР, це є додатковим бізнесом для компанії.

Крім того, вона зазначила, що компанія одержала призначення на польоти до Тбілісі і Катовіце, проте поки що компанія не здійснюватиме польоти туди. За даними Н.КАЗМЕР, це пов`язано з тим, що обслуговування в аеропорту Тбілісі дуже дороге, «в п`ять разів більше, ніж ми очікували», тому компанія з її ціновою політикою не може це собі дозволити.

Що стосується Катовіце, за її даними, на сьогодні ще не зрозуміла позиція польської влади.

З приводу раніше заявлених планів про польоти до Мілана Н.КАЗМЕР повідомила, що ці польоти не почато через необхідність одержання міждержавних угод.

Вона також зазначила, що компанія планує оголосити про наступну серію нових рейсів, які планується почати з літа 2009 року.

Також Н.КАЗМЕР повідомила, що дещо змінився розклад на внутрішніх рейсах, зокрема, на зиму буде припинено польоти до Одеси, зменшено кількість рейсів до Сімферополя, збільшено - до Львова.