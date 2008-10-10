Україна почне переговори про ЗВТ з країнами EFTA

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Офіційні переговори щодо укладання Україною Угоди про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) планується почати під час наступної чергової зустрічі міністрів країн - членів EFTA, яка пройде 24-25 листопада ц.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, відповідне рішення було ухвалене під час консультацій української делегації з представниками Секретаріату EFTA, що відбулися в Женеві з 29 вересня по 1 жовтня.

Під час зустрічі сторони обмінялися інформацією про останні досягнення соціально-економічного розвитку, обговорили динамічний розвиток торговельно-економічних відносин між країнами - членами EFTA і Україною.

Українську делегацію на консультаціях очолив заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, делегацію EFTA - Генеральний директор з торгових і економічних питань Мартін ЙОЛФСОН.

Як повідомляв УНІАН, країни EFTA запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року.

Угода про вільну торгівлю з країнами EFTA є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. До складу EFTA сьогодні входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни EFTA (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), який набув чинності в 1994 році.