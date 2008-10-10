ЄС відзначає День проти смертної кари

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Європейський Союз відзначає всесвітній День проти смертної кари.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, цей день в світі відзначається вже вшосте, а в ЄС - вдруге.

У заяві Президентства ЄС, текст якої передано УНІАН, зазначається, що ЄС щиро вітає скасування смертної кари в Албанії, Аргентині, островах Кука та Узбекистані. Крім того, Президентство зазначає, що взяло до уваги рішення Казахстану та Киргизстану скасувати смертну кару за звичайні злочини і закликало власті цих країн скасувати смертну кару за всі злочини.

“ЄС підтверджує своє абсолютне несприйняття смертної кари. ЄС переконаний, що скасування смертної кари є складовою частиною поваги до прав людини та підтверджує гідність людини”, - зазначається у заяві Президентства.

У свою чергу Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зазначив, що в День проти смертної кари нагадує, що захист прав людини є необхідністю судової системи, що базується на повазі прав людини та людської гідності.

“Смертна кара суперечить цінностям, на яких заснований Європейський Союз. Таким чином, тільки ті країни, де немає смертної кари, чи де вона скасована, можуть стати його членами”, - наголосив Президент Європарламенту.