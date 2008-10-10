Генсек НАТО вважає передчасним давати ПДЧ Україні та Грузії

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що наразi передчасно запрошувати Україну та Грузію до Пiвнiчноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтерв’ю Генерального секретаря НАТО, опублiковане сьогодні в угорськiй газетi «Непсабадшаг».

“Жодна з цих країн наразі не готова до членства в НАТО”, - сказав Я.СХЕФФЕР. Генсекретар також висловив сподiвання на змiцнення вiдносин iз Росiєю, проте зазначив, що використання нею вiйськової сили в Грузiї в серпнi не допомогло цьому процесу.

«НАТО потребує Росiю, i Росiя потребує НАТО. Ми не хочемо iншої холодної вiйни. Ми потребуємо спiвпрацi, але подiї серпня не полегшили цей процес», - заявив Я.СХЕФФЕР.