Тимошенко та Солана хочуть політичної стабільності в України

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що зійшлася в думці з Верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ, що в умовах фінансової кризи Україні потрібна політична стабільність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу після зустрічі з Х.СОЛАНОЮ в Брюсселі.

“Ми дійшли єдиного висновку, що політична стабільність в Україні, політичне взаєморозуміння, загальна відповідальність усіх політиків – це стосується і керівників влади, і опозиції. Загальною відповідальністю за подолання фінансової кризи є те, що потрібно і Україні, і від України потрібно Європейському Союзу”, - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Х.СОЛАНА “абсолютно точно і в деталях” знає всю ситуацію в Україні.

За її словами, в ході бесіди з Х.СОЛАНОЮ був детально обговорений вплив світової фінансової кризи на Україну, які ризики в Україні можуть виникнути, а також те, яким чином з цими ризиками можна боротися.

“Ми поговорили про те, як налагодити систему координації між країнами ЄС і Україною для більш якісних кроків із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи для України”, - сказала прем`єр.

Вона підкреслила, що сьогоднішня політична нестабільність може зашкодити просуванню України в ЄС.