У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити стан відносин між ЄС та Росією, нову угоду про партнерство та співробітництво з В’єтнамом, а також стан демократії та захисту прав людини в цій країні, ситуацію, що склалася з польськими суднобудівниками, наслідки заходів авіаційної безпеки та сканування осіб для забезпечення прав людини, захисту персональних даних та особистої гідності. Крім того, депутати планують обговорити проект доповіді Дана ЙОРГЕНСЕНА (група соціалістичних партій, Данія) щодо сприяння розвитку більш екологічно чистого автомобільного транспорту.